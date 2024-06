El superviviente se abre como nunca antes sobre su infancia, cómo le marcó el waterpolo y su etapa de oscuridad

Pedro García Aguado: “El waterpolo me lo dio todo, pero no lo supe gestionar”

Los gritos de dolor de Pedro Gª Aguado al depilarse medio cuerpo con cera por un menú completo: "Pero avísame, ¡Dios santo!"

Pedro García Aguado se somete a ‘El puente de las emociones’ de ‘Supervivientes’ en el que relata su infancia, cómo le marcó el waterpolo, su etapa de oscuridad, la de padre, su paso por ‘Hermano Mayor’ y, por supuesto, por ‘Supervivientes’. El medallista olímpico no puede evitar emocionarse al hacer balance de toda su vida.

La infancia de Pedro Gª Aguado: “Me arrepiento de haber juzgado a mi madre”

Pedro comienza ‘El puente de las emociones’ narrando cómo fue su infancia, que sitúa entre los 0 y los 12 años. Bromea con que “no debería haber nacido porque su madre tomaba la píldora” y recuerda esta etapa como feliz, hasta que sus padres se divorcian cuando cumple 12 años.

“Mi madre fue una mujer muy valiente, lo he visto con el tiempo. Se peleó con su familia, una familia conservadora. Generé mucha rabia y mucho odio que me acompañó durante mucho tiempo. Con mi madre, me arrepiento tanto de haberla juzgado tan duramente, ella estuvo a mi lado siempre, aunque yo la rechazara”, son algunas de las declaraciones más emotivas de Pedro García Aguado.

Pedro Gª Aguado, sobre el waterpolo: “Me lo dio todo, pero no lo supe gestionar”

Pedro explica que sus inicios en el waterpolo a raíz de que le aburriera la natación y decidiera probar suerte en la Escuela Madrileña de Waterpolo, donde finalmente estuvo de los 12 a los 17 años: “Fui muy feliz”, recuerda el superviviente.

Sobre su época dorada en el waterpolo, Pedro narra que comenzó a los 18 años, cuando se mudó a Barcelona y narra su paso por varios Juegos Olímpicos: “Fuimos un equipo de leyenda, fue la mejor época de mi vida”.

Pero Pedro confiesa que llegó un momento en el que “la mala vida” le llevó a dejar su deporte: “Era tan feliz jugando al waterpolo, era tan bueno, pero no me lo creía. Y por la mala vida, empecé a tener hábitos poco saludables, celebraciones, consumo de alcohol y otras sustancias, y mi carrera fue cayendo en picado desde 1998 hasta el 2003, cuando ingreso en un centro terapéutico. Mucha rabia porque el waterpolo me lo dio todo, pero no lo supe gestionar”.

Pedro Gº Aguado y sus momentos “más oscuros”: “La droga me robó mi vida”

El superviviente narra “la oscuridad” que llegó a experimentar por su “mala vida”.

“No escuchaba ni a mi padre ni a mi madre. Empezó siendo un consumo esporádico, pero en el año 2000 lo había perdido todo: mi capacidad de jugar, mi alegría, no era el mismo. No tenía capacidad de más de tres días sin consumir, consumía alcohol en casa estando solo. Era uno de los mejores del mundo y nunca lo decía, yo destrozándome la vida por las noches. Eso no se lo voy a perdonar nunca a la droga. Me robó lo que mejor sabía hacer, mi vida. Convirtió los cinco últimos años de mi carrera en un verdadero infierno”, relata Pedro García Aguado.

¿Qué significa ‘Supervivientes’ para Pedro?

Tras recordar el nacimiento de sus hijas, cómo superó su batalla con las drogas al ingresar en una clínica y su etapa como ‘Hermano Mayor’ años después de su recuperación, Pedro García Aguado también hace balance sobre su paso por ‘Supervivientes’.