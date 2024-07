Lola se reencuentra con su maleta y alucina con su ropa: "Con este tipazo me lo puedo poner"

Marta de Lola ha sido la última expulsada de 'Supervivientes All Stars' . La leonesa se ha quedada a las puertas de la final y, aunque ha sentido una enorme pena por no vivir la gran final del concurso, también se ha alegrado porque en pocas horas se reencontrará con su familia y especialmente con su chico: " Lo primero que voy a hacer es comerle los morrines ".

Como ya es tradición, la concursante se ha reencontrado con su maleta y ha visto qué es lo que metió en su equipaje al inicio de la aventura. Con mucha sorpresa, Lola se ha dado cuenta de que llegó a Honduras con ropa de abrigo: "En el aeropuerto llevaba este chándal gordito, eso me hace darme cuenta de que me he perdido todo el verano", reconocía entre risas.