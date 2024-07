Lola protagoniza una triste despedida al ser expulsada y Marta Peñate se queda completamente rota

El presentador hacía que las tres se pusieran en pie y daba el nombre de la primera salvada, en este caso Marta Peñate que se emocionaba tremendamente: "Esta salvación no es una salvación cualquiera, es autoestima, es no sentirme que estoy loca y que hay gente que me entiende. Toda esa gente que sabe que soy real y que me entrego al cien por cien, muchas gracias por salvarme".