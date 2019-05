Albert le dijo a Colate que no le había apoyado cuando dijo en la palapa que Isabel Pantoja había pedido a sus compañeros que la nominaran y nadie le dio la razón: “En el momento en que yo te he dicho: ‘Colate, échame una mano’, ¿por qué no lo has hecho?” Colate, su apoyo en la isla, intentó explicarse aunque al deportista no le convenció. Los demás compañeros tienen claro que están a favor de Albert y desconfían de Colate. De hecho, Violeta llegó a llamarle Judas.