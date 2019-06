Albert le rinde cuentas a Violeta: "Mi sensación es que te has querido liar conmigo"

"Un mes antes yo tuve un bolo con su ex. Había una concursante que iba a venir que se llama Rym. Yo le pregunté a Violeta por ella y me dijo ' Hombre, para liarte con ella, líate conmigo" , le dijo presuntamente la superviviente.

A esta historia se suma Fabio, que está muy preocupado por si Violeta le ha engañado o no . En este sentido, Albert sí que le echaba un cable a su 'amiga' y le aseguraba al argentino que a ella le gusta. No obstante ha sido una de cal y otra de arena, porque Albert aseguraba que la actitud cariñosa de Violeta con él habría cambiado cuando había empezado a salir con Fabio y eso le levantó las sospechas .

Todo dinamitó en 'Cabeza de León': Fabio estalló contra Violeta tras descubrirse su presunto montaje con Albert

La extronista niegó con vehemencia que todo este asunto sea verdad y asegura que no le ha dicho “eso” a nadie, algo que Fabio no termina de creerse. Violeta no da crédito a la actitud de su novio y la pareja terminó discutiendo fuertemente: “Pero ¿tú de que vas tío?", gritaba ella al borde de la histeria.