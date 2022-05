Alejandro Nieto, Ainhoa Cantalapiedra, Kiko Matamoros y Juan Muñoz, nuevos nominados de 'Supervivientes 2022'

Sigue Telecinco EN DIRECTO

Alejandro y Ainhoa son los nominados de Playa Royale

Kiko y Juan lo son en el equipo de Playa Fatal

Comenzaban las nominaciones en la palapa. De la misma manera que las semanas anteriores, cuatro concursantes iban a salir nominados tras la ceremonia. Dos de ellos, por decisión del grupo. Otros dos, por nominación directa por parte de las líderes.

Las nominaciones de Playa Royale

Marta Peñate: "Nomino a Ainhoa, como te tenía enfrente, me motivaste". Así se lo decía directamente al tenerla al lado por haber nominado juntas. La tensión se palpaba en el ambiente.

Ainhoa Cantalapiedra: "Nomino a Ignacio porque, aunque no sé muy bien qué decir, todo lo que hemos estado viendo lo define. Ella (Marta) y él me tienen crucificada".

Desirée: "Nomino a Alejandro porque todo el mundo lo va a nominar y no tengo ganas de comerme la cabeza ahora mismo".

Alejandro: "A Ignacio. Es un poco vago y cuenta chismes que no sé cómo los cuenta, pero los cuenta".

Ignacio: "Yo nomino a Ainhoa. No la pillo, no acabo de entenderme con ella. Con Ainhoa no acabo de encajar".

Nacho Palau: "A Alejandro. Porque ayer pasó una movida con un pescado y me enteré de que había dado la vuelta a la tortilla para echarme la culpa a mí".

Las nominaciones en Playa Royale terminaban con un triple empate. Ainhoa, Alejandro e Ignacio sumaban dos puntos cada uno. Mariana, como líder, no solo iba a tener que nominar directamente, también iba a ser la encargada de deshacer este empate: Alejandro era su elegido. Después, la venezolana comunicaba su nominación directa: "Lamentablemente, Ainhoa. No me gusta cómo resuelve algunas cosas".

Las nominaciones de Playa Fatal

Ana Luque: "Nomino a Juan. Porque todavía le veo un poquito débil y creo que tiene ganas de resolver sus cosas en Málaga o en Madrid".

Kiko Matamoros: "Yo a Anabel. Porque creo que la audiencia no la va a echar y creo que Juan se merece un descanso, que lleva dos nominaciones segiudas".

Yulen: "Kiko. Por lo mismo de la semana pasada. Sé que está pasándolo mal y que no quiere estar aquí".

Juan: "Yo he votado a Anuar. Es un superviviente magnifico, lucha por todo, pero hay cosas de su comportamiento que no me terminan de convencer".

Anabel: "Juan. Porque tengo más afinidad con los demás y creo que Juan está más pachuchillo".

Anuar: "Mi voto va para Kiko. Creo que está muy mal, se levanta mal todos los días, creo que le estoy haciendo un favor".