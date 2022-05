Alejandro e Ignacio han limado asperezas

Los supervivientes están tratando de solucionar sus problemas

Alejandro está muy decepcionado con el grupo

Alejandro Nieto e Ignacio de Borbón no terminan de hacer buenas migas. El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y el primo del Rey comenzaron con mal pie su aventura en 'Supervivientes'. ignacio no se sentía respetado por sus compañeros y creía que sus propuestas no se tomaban enserio. Por ello, el modelo habló con Jorge Javier abiertamente durante la gala y aseguró que Alejandro y Ainhoa Cantalapiedra "le hablaban mal".

Sin embargo, los concursantes han protagonizado un inesperado acecamiento y parece que están limando asperezas. "Yo no espero nada de este grupo porque me nominaron Desi y Nacho Palau, contigo he tenido riña y con Marta más todavía", se confesaba Alejandro con su compañero. "Yo no te nominé porque dijimos de empezar de cero y quiero de verdad empezar de cero contigo", le aseguraba Ignacio.