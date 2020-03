Gritos y lágrimas de emoción en la vuelta de Alejandro Reyes a la realidad: "Lo que más me ha impresionado es la magia del programa"

Alejandro está orgulloso de no haberse planteado nunca abandonar. Sin embargo, confesaba estar un poco 'rayado' por haber sido expulsado del concurso tan pronto. "Me siento desubicado. Me siento mal, como si hubiese fallado, pero me voy con la cabeza muy alta por haber hecho esta aventura. Es impresionante, indescriptible. Le doy muchas vueltas a la cabeza de por qué me habré ido", confesaba.