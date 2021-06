En el plató, Alexia Rivas no pudo reprimir la emoción al ver a sus compañeras con las que convivió en el Barco Encallado por fin cumplir este hito en el programa. "Me siento muy feliz, sobre todo por Lara , porque era su sueño. T ambién por Sylvia porque aunque hayamos tenido nuestros más y nuestros menos ha sido mi compañera y hemos sufrido mucho", explicaba.

Alexia se rompe al ser la única superviviente que no ha saltado del helicóptero

Pero sus lágrimas no pasaron desapercibidas para Carlos Sobera, que intuyó acertadamente que también venían motivadas porque con esto Alexia Rivas se ha convertido en la única superviviente de la edición que no ha saltado del helicóptero .

"Me da mucha pena o sentimiento no haber podido dedicar ese salto. Me da sentimiento porque se lo quería dedicar a mi familia y porque es un símbolo de 'Supervivientes", ha confesado Alexia.