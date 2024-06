El caos se apodera del helicóptero con el salto de Marta Peñate al quitarse el chaleco salvavidas: "¡El chaleco no!"

Alejandro Nieto ha tenido que ayudar a Marta Peñate cuando se ha intentado quitar el chaleco salvavidas: "¡El chaleco no!"

El caos se ha apoderado en el helicóptero con el salto de Marta Peñate: "Se le ha descompuesto la cara"

Inédito | Marta Peñate revela cuál es "su punto flaco" antes de comenzar la aventura de 'Supervivientes All Stars'

'Supervivientes All Stars' ha comenzado por todo lo alto con sus míticos saltos desde el helicóptero. Los concursantes se han tenido que volver a bautizar en las aguas de los Cayos Cochinos. Los segundos en saltar han sido Marta Peñate y Alejandro Nieto. Dos de los finalistas de 'Supervivientes 2022'.

El ganador y la segunda finalista se han subido al helicóptero para hacer el salto de la edición juntos. El presentador ha conectado con los dos y a Jorge le ha llamado la atención la cara de miedo de Marta. La superviviente ha explicado que se encontraba descompuesta.

Marta Peñate le ha comentado a Jorge que estaba de bajón: "Estoy fatal porque está lloviendo, me había hecho otra idea del primer día aquí... Me he venido un poco abajo, pero no pasa nada que yo lo voy a dar todo". Segundos después, Jorge Javier le ha preguntado por la persona con la que menos le apetece convivir.

La superviviente lo ha tenido muy claro y ha señalado a Adara Molinero: "Somos personas que no somos compatibles. No me apetece convivir con ella, pero sabía que iba a hacerlo. Así que voy a apechugar. No te digo que no le voy a dar una oportunidad porque no existe esa oportunidad, peor a intentar tener una convivencia lo mejor posible".

Marta Peñate también ha señalado que Adara estaba mal y que el resto de sus compañeros la tendrán que consolar. Tras esto, Marta ha soltado que también tiene ya a un concursante entre ceja y ceja: "Tengo a algún compañero que ya me estoy dando cuentita de cosas".

El presentador de 'Supervivientes All Stars' le ha comunicado que ya se tenía que tirar del helicóptero y Marta ha comenzado a dedicarle el salto uno a uno a todos sus familiares. Sin embargo, el caos se ha apoderado en el helicóptero cuando Marta ha empezado a quitarse el chaleco salvavidas.

Marta Peñate se ha animado tanto que ya casi lo tenía quitado para saltar, pero Alejandro Nieto le ha parado en seco diciéndole que no se lo podía quitar. Jorge Javier le ha gritado: "¡El chaleco no!" Marta se ha dado cuenta de l que iba a hacer y no ha podido aguantarse la risa.

Alejandro le ha tenido que poner el chaleco como ha podido mientras Marta no paraba de soltar carcajadas de risa: "Alejandro me estás agobiando", le ha gritado en ese forcejeo. Jorge Javier ha vacilado a Marta y en tono de broma le ha dicho que no era buena concursante: "¿Y esta edición se llama All Stars?"

Minutos después cuando parecía que todo iba a salir bien e iba a saltar del helicóptero, a Marta se le ha enredado el pelo en los cascos. Alejandro le ha tenido que ayudar una vez más y le ha desecho los nudos para quitarle los casos y pudiese saltar. Al final han conseguido que Marta se pusiese de pie para saltar.