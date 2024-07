Sofía Suescun y Marta Peñate sacan sus trapos sucios en un tensísimo 'puente de la concordia': "¡Una amiga no hace esto!"

Marta Peñate y Sofía Suescun no consiguen llegar a un entendimiento ni arreglar nada en 'El puente de la concordia'

Ambas hablaban de problemas que tuvieron en el pasado y se los echaban en cara

Sofía Suescun y Marta Peñate sompen su amistad y mucho más: lo mejor de 'SV All Stars: Conexión Honduras', en vídeo (30/06/24)

Con la buena relación con la que llegaban Marta Peñate y Sofía Suescun a 'Supervivientes All Stars' no se podían imaginar que todo iba a cambiar tanto. Ambas protagonizaban una dura discusión durante el 'Oráculo de Poseidón' en 'Conexión Honduras' parece que todo se ha roto entre ellas, lo que se ha confirmado en su tenso cara a cara en el 'puente de la concordia' que tenían en 'SV: Tierra de Nadie'.

Ambas podían ir escuchando las palabras que se han dedicado la una a la otra en la playa, tras la discusión que tuvieron en la pasada gala. Y la primera en tomar la palabra era Sofía: "Creo que no fuiste justa en ese momento conmigo, he necesitado unos días para digerirlo porque sentía que tenía una enemiga enfrente, que tenías odio retenido y tenías ganas de echarlo, esa era mi sensación".

Pese a que Marta al escuchar a que era su amiga aseguraba no tener que decir nada porque todo "le daba pena", terminaba sincerandose sobre la actitud de su compañera: “Esta es su forma de jugar, pero pensaba que lo iba a hacer con cualquier persona menos conmigo. Si ella cree que he hecho algo mal me lo tendría que decir después de cámaras, como yo lo hice con la actitud de ella con Olga”.

“No somos amigas, una amiga no hace esto. Borra la palabra amiga”, le decía alto y claro Sofía a Marta Peñate, y esta aseguraba no querer saber nada de ella porque ahora son diferentes: "Cuando hablas veo que haces un anuncio de televisión. Te conocí con 19 años y no eras así. Tú eres de esta forma ahora y yo no, la gente evoluciona o involuciona, en tu caso has perdido toda tu naturalidad que te caracterizaba. Te deseo lo mejor, pero no a mi lado”.

Aunque Sofía quería dejar claro que quien tomó la decición de no seguir la una al lado de la otra fue ella: “La cruz y la raya la hice yo”. Y aseguraba que es radical cuando le pasan este tipo de cosas: “Kiko, mi madre y hermano, la gente que me conoce de verdad sabe que soy muy permisiva con ciertas actitudes, pero pueden decirte que cuando me cabreo va enserio y no suele haber marcha atrás”.

Como también recordaba que Marta no siempre ha hablado bien de ella y se portaba con ella como esperaba: “Yo no considero que fuéramos amigas, ha habido cosas que he pasado por alto. Te entraba el ansia por comentar en mi edición de 'Supervivientes”. Algo de lo que Marta se defendía: "Siempre he sido la que se ha bajado los pantalones contigo porque yo sí te he querido y tú parece ser que no, pero los amigos con la familia que se elige y no la quiero como amiga porque no es la familia que quiero elegir".