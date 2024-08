Primeras palabras de Anabel Pantoja tras el enfado de Isa Pi: "No voy a pensar en tonterías"

"Yo no me emocionado, pero tampoco me lo he tomado de malas, que yo también soy madre, me alegro por Anabel. ¿Si me apena que cuando yo me quedé por primera vez embarazada no reaccionara igual? Yo pienso mucho en el presente. Yo ahora no estoy embarazada, no me duele, me siento plena como se dice ahora, soy feliz, tengo gente que me quiere. Por supuesto que me gustaría que con mi hijo se emocionara igual. No tiene con él ese tipo de atenciones".