Omar Sánchez saltó a la fama por ser la pareja de Anabel Pantoja y no dudó en aceptar la oferta para participar en 'Supervivientes 2021' porque se consideraba una persona muy aventura y, sobre todo, gran amante del mar. En aquella edición se enamoró definitivamente del concurso y ahora no se pierde ninguna edición, por lo que no es raro que le haya confesado a sus seguidores de Instagram que está totalmente enganchado a 'Supervivientes All Stars'.