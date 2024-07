A la canaria le sentó fatal que su ya ex amiga le recordase a Jorge que le había fallado a su mujer y madre de sus cuatro hijos, Alicia Peña Humada, y que de eso se había enterado toda España. "¡A ver si voy a sacar yo el pasado de los demás! ¡Eso no se hace con un padre de familia con cuatro hijos!", estalló Marta, que unos meses antes de participar en este reality criticaba abiertamente al ex guardia civil en declaraciones para Telecinco.es.

Unas declaraciones que ahora ha rescatado Kiko Jiménez, que está cansado de ver cómo la canaria le afea a su novia algo que ella hizo hace tan solo unos meses. "A mí la gente como Jorge no me gusta, lo siento mucho pero es que no me los trago porque son tan perfectos y tan inalcanzables que no me gusta la gente así. A mí me gusta que la gente se muestre con sus defectos y con sus virtudes. Y un tío que solo tiene virtudes me aburre porque algo tiene que esconder y ahí estaba lo que escondía: ¡los cuernos!", decía Marta en ese vídeo.