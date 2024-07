Adara Molinero recibió el apoyo de Sofía Suescun en 'Supervivientes All Stars', pero una vez fuera la hija de Elena Rodríguez se ha desmarcado completamente de la navarra y la ha criticado mucho , acusándola de hacer un pacto con su novio , Kiko Jiménez, para dar a entender que está teniendo conexión con otros chicos en Honduras y así acaparar mayores cotas de protagonismo.

Ahora, la exnovia de Bosco Martínez-Bordiú ha ido un paso más allá y ha asegurado que la hija de Maite Galdeano quiere el apoyo de sus fans, los 'adaristas' . "Sofía quiere el apoyo adarista. No cariño", ha tuiteado en la red social X, el antiguo Twitter, donde ha abierto un gran debate entre 'adaristas', 'sofistas' y seguidores en general de esta edición de leyendas de 'Supervivientes'.

La mayoría de los 'adaristas' le han dado la razón y le han prometido que no la apoyarán nunca, pero otros fans suyos se han mostrado decepcionados con ella. Pero muchos 'sofistas' y fans del reality le han recordado que fue la primera expulsada de esta edición, que no consiguió ganar 'Gran Hermano 17' ni 'Supervivientes 2023' y que su madre tampoco se ha hecho con la victoria ni en 'Supervivientes 2020' ni en 'GH DÚO', por lo que no debería creer que tiene un apoyo tan grande.