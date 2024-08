Kiko Jiménez denuncia a Maite Galdeano por sus "amenazas graves": "Sofía respeta mi decisión"

Kiko Jiménez desvela cómo ha reaccionado Sofía Suescun al llamamiento desesperado de su madre Maite Galdeano

Kiko Jiménez confiesa que Sofía lo está pasando mal tras echar a Maite de casa: "Le rompe ver a su madre así"

El detonante del conflicto que existe entre Kiko Jiménez y Maite Galdeano: "Me mandó un mensaje muy duro"

La salida de Maite Galdeano de la casa de su hija, Sofía Suescun, continúa trayendo cola. Hace unas horas, el programa ‘TardeAR’ habló en exclusiva con la madre de Sofía, quien se mostró muy arrepentida por lo sucedido y clamaba el perdón de su hija: "Le pido a Dios que te metas en la cabeza de Sofía y que le digas que me perdone, que me acepte en casa como siempre, que me levante le castigo".

Pero Maite no pudo evitar aprovechar el micrófono del programa de las tardes de Telecinco para atacar nuevamente a Kiko Jiménez: "A él le pica que es mi niña, es mía y eso a él le mata, es mía, es mía, yo la he parido y es mi hija, no es de él y eso a él le repatea". El novio de Sofía Suescun acude a 'Fiesta' y responde a este llamamiento desesperado de su 'suegra'. ¿Se cree sus lágrimas? ¿Qué piensa Sofía al respecto?

Kiko Jiménez desvela cómo ha reaccionado Sofía Suescun al mensaje de Maite Galdeano

Kiko asegura estar algo más sereno con respecto a su entrevista del jueves, cuando le vimos bastante afectado por todo lo que estaba sucediendo: "Estoy bien, estoy mejor, más tranquilo, aunque va a ratos. Vimos a Maite por la tarde y vi a Sofía mal. A ella le rompe porque es su madre. Le afectó bastante, le da mucha pena y ver a mi pareja así me sabe muy mal".

Además, Kiko confiesa que no ha habido un acercamiento entre madre e hija, ni siquiera a través de terceros: "No se trata de pedir perdón, es una situación que viene de mucho atrás. No basta con un perdón. Se trata de ceder a recibir una ayuda y, a partir de ahí, se empieza a cambiar y a dar el paso. Se tiene que ver esa intención, al menos".

Kiko Jiménez denuncia a Maite Galdeano "por amenazas"

Kiko Jiménez confiesa que ha "tomado medidas" y ha decidido denunciar a Maite Galdeano "por amenazas graves que ha hecho hacia mí y las acusaciones que está haciendo tanto en privado como en público, redes sociales y televisión. Lo he puesto en manos de la justicia, que es donde se debe de poner. Entiendo que todo esto genera morbo y haya periodistas que vayan a su casa, pero no es agradable ni para su hija, ni para mí ni para la gente que nos rodea. Nos duele mucho".

Sofía respetaría esta decisión de su novio de emprender acciones legales contra su madre, según cuenta el colaborador: "Yo tengo que defenderme de las acusaciones tan graves que ha hecho. Está en juego mi dignidad y la de mi familia. La decisión ya está tomada y no hay marcha atrás", dice de manera muy contundente. Y es que, según Kiko, esto habría provocado un antes y un después en la relación entre madre e hija.

¿Por qué defendía Maite Galdeano a Kiko Jiménez en 'Supervivientes'

Kiko ha confesado también que Sofía "me enseñó a tratarla porque es complicada y yo sabía como llevarla a mi terreno con humor" y, al hilo de esto, desvela que decidieron entre todos que Maite fuese la defensora de Kiko en el plató de 'Supervivientes 2024' para que Maite saliera de casa, tuviera un entretenimiento, una ocupación, y Sofía tuviera algo más de libertad, tanto dentro como fuera de casa. Además, cuenta que el hecho de que Maite estuviera todo el día en casa, afectaba a las quedadas de Sofía con sus amistades.

El mensaje de Maite Galdeano a Kiko Jiménez que hizo estallar todo por los aires

Sofía Suescun era el pegamento de la familia y el hecho de que ella se fuera de casa para participar en 'Supervivientes All Star', hizo que todo saltara por los aires. Maite le envió a Kiko "un mensaje muy doloroso" en el que "me dijo 'no aparezcas más por aquí'. Fue, para mí, una cosa muy dolorosa. Se va Sofía y me encuentro con ese mensaje, que fue extenso y muy doloroso". Le llegó a decir "vete de nuestras vidas" en ese mensaje, según confiesa Kiko. Tras esto, remata con la siguiente frase: "Sofía lo que quiere es ser libre y que dejen de decidir por su vida".

Kiko Jiménez reacciona al mensaje de Maite Galdeano