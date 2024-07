Marta Peñate se mosquea con Alejandro Nieto tras escuchar su conversación con Sofía: ''Estoy en shock''

En las imágenes, Alejandro Nieto le pide perdón a Sofía y le da la razón tras una discusión con Marta

Marta y Alejandro han protagonizado un fuerte enfrentamiento

El comentario con segundas de Marta a Sofía al compartir una recompensa: "Siento si he sido bienqueda"

El ambiente se ha caldeado, y mucho, durante la gala de este jueves de 'Supervivientes All Stars'. Y es que, ya lo anunciaba Jorge Javier, que Marta Peñate se iba a quedar flipando en cuanto escuchase la conversación entre su amigo, Alejandro Nieto, y su no tan amiga, Sofía Suescun.

En la conversación que todos los concursantes han podido ver en palapa, Alejandro le echaba en cara a Sofía que le hubiese nominado a él y no a Marta, que es su ''enemiga número uno'', Sofía, por su parte, se defendía y Alejandro acababa dándole la razón y pidiéndole perdón a Suescun.

Tras ver el vídeo de la polémica conversación, Marta Peñate, en shock, estallaba contra Alejandro Nieto: ''Estoy en shock. Voy a tener mucho respeto. Que diga que no pertenece a ningún bando...Que tú digas eso cuando sabes las cosas que me comentas detrás de cámaras y voy a tener mucho respeto porque eres mi amigo''.

Tras la reacción de Marta, Alejandro intentaba defenderse: ''Yo me llevo bien con todo el mundo. Vamos a ver, Logan habla conmigo, habla con Lola, habla contigo...¿hablará con Sofía cosas en privado? claro que sí. No le he dicho nada malo de ti''.

''De esa conversación que he tenido con Sofía que lo que le digo es que le pido disculpas por mis formas y por desprestigiarle lo de los pececitos, que ella me lo comenta lo de Marta y estaba hablando justamente antes de que había habido una discusión'', le explicaba Alejandro a Marta.

Marta intentaba calmar las aguas con su amigo: ''Me he cabreado porque yo no me tomé eso como una discusión en general. Cuando digo lo de conversaciones fuera de cámara no estoy diciendo ni alegando que él esté metiendo mierda o lo que sea''.