Kiko Jiménez rescató un vídeo de Marta Peñate de hace unos meses en el que la canaria aseguraba que Jorge Pérez era una persona falsa y que le había puesto "los cuernos" a su mujer y madre de sus cuatro hijos, Alicia Peña Humada. A Tony Spina , novio de la concursante de 'Supervivientes All Stars', le sentó fatal que la pareja de Sofía Suescun señalase este cambio de opinión de 180 grados de su chica y decidió rascar también en el pasado de la ganadora de 'Gran Hermano 16'.

Primero, compartió un vídeo en el que Kiko Jiménez criticaba a Sofía Suescun por su concurso en 'Supervivientes 2018' cuando todavía no eran pareja y, ahora, ha dado un paso más y ha sacado a la luz otros vídeos en los que se muestra que la hija de Maite Galdeano y Logan Sampedro no siempre se llevaron tan bien y fueron tan cercanos como lo son ahora en los Cayos Cochinos, donde se han unido mucho y se piropean mutuamente .

"Logan el otro día dijo que si yo ganaba iba a ser una merecedora ganadora. Y ahora está tan reventado por dentro y se lo creía tanto que iba a ganar y vio que la realidad era que ganaba yo que dice que no me lo merecía porque es un falso", dice Sofía en el vídeo de 2018 que Tony Spina ha rescatado y que ha acompañado con el siguiente mensaje en la red social X: "¿Retratada? ¿Pero no era Marta? Aquí todos tienen que callar...".