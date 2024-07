Tony Spina, muy enfadado, abandona el plató tras lo ocurrido con Kiko Jiménez: "Todos han escuchado lo que ha dicho"

La tensión estalla en el plató de 'Conexión Honduras' entre Kiko Jiménez y Tony Spina

El novio de Marta Peñate se harta y decide marcharse del plató: "Jamás me metería con un tema tan sensible"

Marta Peñate recuerda como le pidió matrimonio Tony Spina y él desvela cuándo se van a casar

Marta Peñate y Sofía Suescun, las que parecía que habían acercado posturas en los últimos días se enfrentaban como nunca durante el 'Oráculo de Poseidón' y esta tensión se trasladaba al plató de 'Conexión Honduras' entre sus parejas Kiko Jiménez y Tony Spina.

Kiko Jiménez y Tony Spina defendían las posturas de sus parejas con tensión, pero durante la publicidad pasaba algo que hacía estallar a Tony Spina y pedir salir del plató: "Con tu permiso y con el permiso de producción, que Kiko quiera vacilar o atacar con temas tan sensibles que han escuchado todos... quiero abandonar el plató. Para mí esto no es un juego. Jamás me metería con un tema tan sensible, vengo a defender a mi novia".

"Vamos a dejarlo aquí, esto es entretenimiento y yo no me estoy entreteniendo. Lo siento, sé que Marta me va a entender cuando vuelva y es que no estoy a gusto", aseguraba Tony ante sus conflictos con el novio de Sofía Suescun en plató.

"Esto se está yendo un poco de madre con vosotros, hay que recolocarlo. Esto es un programa de televisión y vamos a no personalizar, vamos a tratar de mantener la calma", pedía Sandra Barneda.