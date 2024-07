Las lágrimas de Sofía en su triste despedida de Logan tras convertirse en el último expulsado: "Es la peor forma de separarnos"

Logan Sampedro se convierte en el último expulsado de la edición 'Supervivientes All Stars'

El concursante protagoniza una bonita despedida de Sofía Suescun y se reencuentra con su padre

Logan y Marta Peñate protagonizan una discusión en la playa: "Buscas guerra porque no tienes con quién pelear"

Llegaba el momento más esperado de la semifinal de 'Supervivientes All Stars', la expulsión del concursante que se quedaba a las puertas de la gran final de la edición más extrema del programa.

Todos esperaban con nervios la decisión y el presentador primero daba el nombre del primer salvado, que era Alejandro Nieto, el que aseguraba que no tenía nada claro que esto fuera pasar y por lo que se mostraba tremendamente feliz.

Sofía y Logan era el duelo que se quedaba para la expulsión, algo que ella aseguraba que era lo que no quería y llegaba el momento, Jorge Javier comunicaba el nombre del último expulsada de esta edición de 'Supervivientes All Stars': "El público ha decidido que se salve de la expulsión... Sofía", entonaba Jorge Javier Vázquez y, por tanto, Logan Sampedro se convertía en el expulsado.

Sofía Suescun no puede evitar las lágrimas al despedirse de Logan

"No me lo esperaba y tengo un cúmulo de pensamientos, era la peor forma de separarme de Logan", entonaba una Sofía con sentimientos encontrados, aunque Logan tranquilizaba a su compañera y amiga: "No te preocupes que yo estoy bien".

Sofía no quería despedirse de él sin dedicarle unas bonitas palabras: "Él siempre tiene algo especial que decirte algo especial, me parece un tío de los que quedan pocos, íntegro, muy generoso, es increíble. Sin él 'Supervivientes' no hubiera sido igual". Como también decidía hacerlo Alejandro Nieto: "Decirte que eres uno de los mejores supervivientes que ha pasado por este concurso, en Cádiz tienes tu casa".

"Has sido una gran persona, con tu saber estar, ha sido un placer conocerte, gracias por haber formado por esto. Todos los que estáis aquí sois verdaderos ganadores de 'Supervivientes All Stars", le dedicaba Laura Madrueño en sus últimos momentos en la palapa.

Momento en el que Sofía Suescun, muy emocionada se levantaba para darle otro abrazo de despedida.: "Quiero darle las gracias a os compañeros, no hay lugares mágicos, pero si personas que hacen que lo sea", entonaba un Logan feliz con lo que ha podido volver a vivir en Honduras, aunque dejaba claro que esto era un adiós: "Podéis tomarlo como una despedida porque no creo que me veáis otra vez por aquí, mucha suerte a todos".

Jorge Javier Vázquez conectaba con los familiares de los nominados que esperaban ansiosos a la decisión de la audiciencia y comunicaba a Fernando, el padre de Logan, su expulsión.

Logan se reencuentra con su padre en Honduras

Por tanto, el padre de Logan iba a poder reecontrarse con su hijo en la palapa y en directo. El recién expulsado se alegraba tremendamente de ver a su padre en la palapa, al que abrazaba: "No me lo esperaba".