Adara alucina con quién es el ganador para Logan de 'Supervivientes All Stars': "Sé que va a sorprender"

Tras convertirse en el último expulsado de 'Supervivientes All Stars' durante la gala de este jueves, Logan Sampedro ha tenido que llevar a cabo una importante misión: revelar a la audiencia quién cree que va a ganar la final del concurso más duro de la televisión.

Ya delante de la caja misteriosa, y sin tener ni idea que escondía su interior, Logan se dirigía a Jorge Javier después de que éste le preguntase: ''Estoy mirando la caja, no sé que hay dentro, la última vez que me trajeron una sorpresa fue Albalá, imagino que ahora no va a ser Albalá'', bromeaba Logan.