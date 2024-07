Sofía logra el pase directo a la final tras dos heroicas pruebas y ¡Alejandro se pilla un tremendo cabreo!

Pero no todos iban a llegar a disputar este último juego de líder, primero iban a enfrentarse el juego de pre-líder y, tan solo los dos concursantes que más aguantasen en esta prueba pasaban directamente al último juego de líder de 'SV All Stars'. "Obtener este collar de líder será fundamental para la gran final que viviremos en Honduras este domingo", les avisaba Laura Madrueño y, tras esto, daba la señal para comenzar.

"Estoy muy cabreado, como una mona. No me entraban los pies y me he caído, a estas alturas me da rabia", entonaba Alejandro, pero daba la enhorabuena a Sofía por su victoria, que protagonizaba también un cómico momento al referirse a la gran destreza de su compañera con los pies: "Parece que tiene unas pinzas".