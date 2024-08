Desi Rodríguez carga contra Sofía, Maite y Kiko para defender a Marta: "No me apetece compartir ni el aire con ninguno"

Desi Rodríguez ha reaccionado a las discusiones de Marta Peñate con Sofía, Maite y Kiko en el debate final de 'SV All Stars'

Desirée ha cargado contra todos en sus redes sociales: "La justicia divina se hace cargo de todo"

El debate final de 'Supervivientes All Stars' ha sido de máxima tensión entre todas las leyendas del concurso. Los diez concursantes se han sentado en el plató con Sandra Barneda para hablar sobre las cuentas pendientes que han quedado sin saldar. Sin embargo, no solo no lo han saldado, sino que todo ha estallado por los aires.

El conflicto central lo han protagonizado Sofía Suescun y Marta Peñate. Ambas se han convertido en las mayores rivales de la edición y han demostrado que su enemistad se ha consolidado todavía más tras el triunfo de Marta Peñate. Una de las que ha reaccionado al debate final ha sido Desirée Rodríguez.

La amiga y compañera de concurso de Marta en 'Supervivientes 2022' no ha podido evitar cargar contra Sofía Suescun, Maite Galdeano y Kiko Jiménez tras los supuestos ataques que le han hecho a Marta sobre sus problemas para ser madre. Desi ha señalado que los tres no han parado de atacar: "Esto que se está viendo es vomitivo y deleznable solamente por no admitir la derrota."

"A esta señorita y su familia se les permite atacar a los demás y dejar en entredicho la veracidad del formato y luego se quejan de que las personas reaccionen a sus ataques haciéndose las víctimas", ha comentado Desirée en una historia de Instagram. La exconcursante de 'GH' y 'SV' ha explicado que la familia Suescun/Galdeano dan mucho rechazo.

"No me apetecía conocer ni compartir el aire con ninguno de los tres, pero ahora solo puedo decir que recibís lo que dais, 'rechazo'. No lloréis tanto porque la vida es acción-reacción y la justicia divina se hace cargo de todo", ha arremetido Desirée sobre la familia de Sofía.

Por otra parte, ha tenido algunas palabras para la matriarca de la familia. Maite Galdeano también ha recibido duras palabras de Desi: "Maitita, devuelve la bandeja de bocadillos que te has guardado en la bolsa para llevártela a tu casa. Al menos pregunta, que no solo estás tú en la sala VIP. Las influencers millonarias, ¡qué falta de civismo!"

Desirée ha advertido a Maite que no pregunte por ella: "No preguntes más tonterías sobre mí que a la única que usan como a payasos es a ti y a tu familia, ¿OK? Yo estoy donde estoy por mi misma, no como tú". Incluso, ha comentado el recibimiento que le han hecho Maite y Kiko junto a su perrita Luna.

Desi ha señalado que ella fue a recibir al plató a su amiga Marta Peñate y la familia de Sofía tuvo que llevar a la perra: "A quien le escueza no tener quien reciba a su ídolo y tengan que llevarle al perro ¡ajo y agua! El perrito es lo único auténtico y bueno que existe en esa empresa familiar, que cada vez tiene menos futuro".

Desirée ha apoyado a Alejandro en su discusión con Sofía Suescun

Desirée no solo ha defendido a la ganadora de 'Supervivientes All Stars', sino también a Alejandro Nieto después del enfrentamiento que ha tenido con Sofía. La hija de Maite Galdeano ha desvelado una información que le dijo Kiko Jiménez sobre Tania, la novia de Alejandro.

Según las palabras de Kiko, Tania habría tonteado con él mientras estuvieron en Honduras para la gran final. Alejandro no se ha podido callar y ha defendido a su pareja teniendo un tenso conflicto con Sofía. A través de las redes sociales, Desirée también ha defendido la postura de Alejandro Nieto.