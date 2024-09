"El mal rollo en Ibiza empieza el día del barco por la noche", nos cuenta. "Hay un detonante que no tiene nada que ver, algo que pasa en televisión y de lo que yo no tengo culpa. Estábamos cenando y me coge a mí (Isabel madre) y pum, pum, pum... me hace culpable de lo que se está hablando en televisión, me echaba la culpa porque me estaban defendiendo a mí. Me vine muy abajo, tenía a la madre y a la novia en contra mía. Llegué a sentir miedo, un poquito", confiesa.