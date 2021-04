Tom asegura que Alejandro Albalá "no hace nada"

Tom Brusse y Alejandro Albalá no son precisamente íntimos. El que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' asegura que el cántabro no hace "absolutamente nada". "Por primera vez abrió un coco ayer, va a pescar cinco minutos y se cansa. No hace nada. Lo único que hace es hablar de Isa P. que lo supere ya. Ha hablado de su madre, de su tío, de toda la familia", ha estallado.

"No he hablado mal, no seas mentiroso, he hablado cunado me han preguntado y pedí que no me sacaran el tema", se ha defendido el ex de Sofía Suescun. Omar y Marta López han defendido al exconcursante de 'GH DÚO' ya que no creen que el francés esté en lo cierto.

"Alejandro sale conmigo y con Marta a buscar ermitaños por la noche, va a pescar. Se pega mucho tiempo haciendo fuego con los compañeros, hemos hecho la cabaña, el tendedero…no me gusta la opinión que tiene Tom en este caso. Para mi Tom es un currante, pero Tom también", ha argumentado el novio de Anabel Pantoja. "Tiene razón Alejandro", ha corroborado la colaborador de 'Sálvame'

Brusse se ha emocionado y no ha podido evitar derramar unas cuantas lágrimas. "Es verdad que para mí Marta es un apoyo muy importante y con ella me he confesado bastante en la pre convivencia. Me duele bastante que ya no tengamos mucho trato, la verdad es que la necesito. Me aconseja muchísimo", ha sollozado. "Tom yo te quiero muchísimo y me tienes para todo pero no puedo cometer una injusticia. Veníamos juntos hasta el final pero no me puedo ser infiel a mí", ha intentado animarle Marta.

