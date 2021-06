Omar Sánchez está indignado con su nominación . Sobretodo con la nominación de Carlos Alba, la cual no se esperaba. "Decía que era intocable y yo la semana podría haber sido líder y le podría haber nominado y no a Gianmarco. De Tom también me sorprendió bastante. Dije 'uf', aquí hay pacto", se quejaba el concursante con Melyssa Pinto.

Pero Tom Brusse escuchó la conversación y se metió asegurándole que él no le había prometido no nominarle. Omar no le reprochó nada. Simplemente le dijo que no se lo esperaba. Sin embargo, el asunto de las nominaciones coleó entre los concursantes y finalmente el canario advirtió que a partir de ahora él también piensa hacer estrategia.