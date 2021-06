Melyssa Pinto no ha tenido una buena semana. Comenzó siendo la concursante que se ganó la nominación directa en el juego de premios y 'penitencias' de 'Supervivientes'. Pero además en la novena gala del reality no ganó tampoco la recompensa, algo con lo que no pudo evitar venirse abajo porque se estaba quedando sin las sabrosas brochetas de pollo, fruta, pescado y chocolate que sí degustaron algunos de sus compañeros.

Fatigada por el hambre, la concursante lloró por la dureza del reality. "Tengo hambre. Antes no me daba igual pero no me dolía tanto. Pero es que ahora con el hambre que tengo quiero comer. Me sabe mal porque debería estar feliz porque mi amiga puede comer pero yo también tengo hambre y lo paso mal. Me da rabia", expresó.