La superviviente cuenta que está llevando tan bien los altibajos del concurso porque ya vivió una situación muy dura en su infancia. “Como nosotros venimos de una situación muy precaria donde no teníamos electricidad ni baño… a mí esto quizás sea un poco recordar lo que he vivido de pequeña, pero a la vez es darme cuenta de lo privilegiada que soy ahora ”, dijo.

“Te das cuenta de que todas las cosas que tú exiges fuera aquí no las tienes y que puedes vivir sin ellas. Tú sabes que a mí me gusta comer mucho. Aquí tengo un poquito de arroz y con eso quizás no me llene, pero me quedo bien”, le dijo Lara a su hermano.