"Tengo mis amigas de toda la vida, que no hace falta que sean influencers de Europa, cada uno tiene sus tesoros. Aquí he conocido a gente maravillosa que son compañeras y se convertirán en amigas, pero no tengo que mandar a mi mitad, a mi novio, de paseo. Se pueden compaginar las dos cosas, yo no sé si tú puedes pero yo sí, voy a seguir con Omar", ha respondido enfadada Anabel. "No se trata de que lo mandes a paseo, pero creo que va a haber una diferencia. Creo que vas a cambiar un poco y que a final no vais a terminar juntos", ha insistido Pilar. La prima de Kiko Rivera ha montado en cólera y ha brotado contra la colaboradora.