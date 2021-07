Olga Moreno y Lola, últimas nominadas de 'Supervivientes 2021'

Gianmarco Onestini : Nomino a Olga porque siempre he salvado a Melyssa y Lola, con las cual me llevo muy bien.

Olga era por tanto la más nominada entre ellos. Melyssa Pinto, como líder, dio su voto a Lola: "No quiero decir que es nominación. Estas tres personas son mis amigos. Me veo obligada a nominar a una persona para salvar a otra. Y a esta otra la salvo porque creo que se lo debo. La persona que nomino es Lola porque Gian me ha salvado dos veces y he llegado impune aquí por él", explicó.