La tensión ha ido aumentando entre ellas a medida que hacían los equipos

"Tú me has descolocado a mí y ahora yo quiero descolocarte a ti", avisaba Marta a Anabel

Después de que todos los concursantes de 'Supervivientes 2022' saltaran desde el helicóptero a las aguas de Honduras, Jorge Javier les comunicaba la decisión de la audiencia. Los espectadores han decidido con sus votos cuáles habían sido los mejores saltos de la noche.

Marta Peñate se hacía con la primera posición con un 23 por ciento de los votos. El segundo puesto se lo llevaba Anabel Pantoja. Automáticamente, esto las convertía en las dos primeras líderes de la edición y su victoria traía consigo algo muy importante: eran las encargadas de formar los dos equipos.

Las dos capitanas han comenzado a repartirse a sus compañeros. A pesar de que han hecho rápidamente sus primeras elecciones, pronto Marta se detenía a pensar: "Estoy rayada porque no quiero que me quite a alguien fuerte". Ambas ya se echaban en cara varios movimientos.

La tensión aumentaba entre las líderes

A Marta le llegaba de nuevo su turno y sonreía muy pícara: "Voy a hacer una cosa, Anabel, no te molestes. Tú me has descolocado a mí y ahora yo quiero descolocarte a ti". Y tras el aviso, el batacazo. Marta 'le quitaba' a Desy con el objetivo de desestabilizarlas. Eso sí, Anabel ha sabido como devolvérsela 'quitándole' a Matamoros: "Yo quería que Kiko estuviera en mi equipo", decía Marta.

Solo quedaban seis concursantes por elegir. Marta tenía el turno en su poder y anunciaba una estrategia: "Es un riesgo, pero voy a separarlos porque me hace ilusión que no estén juntos" y elegía a Alejandro que, por cierto, no se lo ha tomado nada bien. Anabel, como era de esperar, se quedaba con Tania.

Marta seguía tirando de estrategia y, tras ver cómo elegía a Ainhoa, Anabel parecía estar mordiéndose la lengua. Lara Álvarez intentaba averiguar qué pasaba por su cabeza y a ella se unía Jorge Javier. "Ahora yo también voy a empezar a jugar con estrategia", avisaba la sobrina de Isabel Pantoja. "Voy a aprender de gente así", decía refiriéndose a Marta.

Así han quedado los equipos

Después de la rencilla entre las capitanas, los equipos quedaban hechos. Lara Álvarez hacía un repaso para que todos tuvieran bien claro con quién iban a comenzar a vivir oficialmente la aventura.

Equipo de Anabel: Yulen, Ana, Anuar, Kiko, Tania, Rubén y Juan.