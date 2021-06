Anabel Pantoja se marcha a Honduras para visitar a Omar Sánchez: "Estos bajones no pueden ser"

Anabel Pantoja ha conectado con Jorge Javier Vázquez desde el aeropuerto de Madrid. La novia de Omar Sánchez se encontraba allí para poner rumbo a Honduras y así ver al superviviente. Pero coincidía que Omar estaba nominado por lo que si no se salvaba tenía más probabilidades de volver a España, por lo que Anabel podía llegar allí y que él no estuviera.

Jorge Javier Vázquez le comunicó además lo mal que está anímicamente Omar. "Eso no puede ser. Estos bajones no pueden ser. Ya voy yo para allá. Que me den a mí que soy la dramática de la familia, vale, pero él no. Yo lo entiendo, pero yo le dije que llegase hasta lo más lejos porque es su sueño", respondió Anabel.