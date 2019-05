Aneth abandona la Palapa ante las lágrimas de Isabel Pantoja: "Tienes que ser fuerte y llegar a la final"

La audiencia ha decidido salvar a Chelo, Mónica Hoyos y Dakota y, por tanto, que Aneth se convirtiese en Pirata Olvidada. Antes de abandonar la Palapa, la superviviente dedicaba unas palabras a sus compañeros e Isabel Pantoja reaccionaba llorando. "Te quiero con el alma, no te pongas así porque me vas a hacer llorar. Tienes que ser fuerte y tú aquí hasta el final", le decía Aneth a la tonadillera. Al llegar a la Plataforma, Aneth se encontraba con Jonathan en un reencuentro no muy efusivo.