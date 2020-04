Gloria Camila condena la actitud de Ana María con Rocío: "No estoy de acuerdo"

Gloria Camila no entiende por qué Ana María no defiende a Rocío

Ha vuelto a pasar. Una vez más, Ana María Aldón no ha salido en defensa de Rocío Flores después de que se haya enfrentado con Yiya. No solo eso, sino que la tensión va en aumento entre las supervivientes y Ana María no ha mediado.

En la Palapa, Rocío ha escuchado un vídeo en que el se veía a una Ana María cómplice con Yiya. La superviviente no ha querido hablar mucho sobre la relación de sus compañeras pero sí dejaba claro lo que pensaba: "Yo una persona que hace daño a parte de mi familia, yo no la aprecio. Pero Ana María es libre de hacer lo que quiera con su vida, yo no le tengo que decir qué hacer y que no", decía Rocío.

Por alusiones, Ana María defendía que no es amiga de Yiya y que solo quiere tener una buena convivencia. Sin embargo, Yiya la desenmascaraba después: "A mí Ana María me ha dicho que me quería", soltaba.

Ana María se defiende... pero no convence a Gloria Camila

Más contundente ha hablado Ana María cuando Rocío no estaba presente. En las nominaciones, le contaba a Jorge Javier cuál es su estrategia en el concurso: " Siento que vengo a hacer mi concurso. Es lo que estoy haciendo. Como Rocíó está en otra playa, yo he estado mucho más tranquila que en la semana que coincidieron. Yo con Yiya si tengo una discusión luego acabo y si tengo que pedirle perdón. No puedo estar matándome con mis compañeros de la playa y con los que se lleva mal Rocío", sentenciaba.