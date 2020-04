Fani pierde su duelo con Ferre y pasa a ser parte de los concursantes desvalidos: "Lo sabía"

Ferre se ha emocionado al conocer la noticia y no ha podido evitar romper a llorar. "Muchísimas gracias a todo el mundo, no me lo esperaba para nada, no sabéis lo que significa esto para mí, muchísimas gracias por todo el apoyo", ha dicho deshecho en un mar de lágrimas. De esta manera, Fani pasa a ser parte de los concursantes desvalidos. "Vas a otra isla, tienes otra oportunidad, no lo olvides",ha intentando animarle Elena.