Antonio Pavón, desalojado de Playa Desvalida por razones médicas: "Está bien pero bajo observación"

Una de las que más echa en falta al superviviente es Ana María Aldón, que no dudaba en lanzarle un mensaje de ánimo: "Quiero que vuelva. Me di cuenta de que era una hernia porque mi marido y mi hijo lo han tenido. No va a poder hacer esfuerzo. Yo le voy a dar aliento para que se quede aquí y nosotros le ayudaremos a hacer las cosas. No hace falta que haga tanto esfuerzo".