Azúcar Moreno abandona 'Supervivientes 2019': "Pedimos perdón a la audiencia y al programa, pero no podemos más"

Azúcar Moreno ha decidido abandonar 'Supervivientes 2019'. "Estamos tristes pero hemos tomado esta decisión en firme. Lo hemos intentado con todas nuestras fuerzas y no encontramos la forma de entrar en el juego. Lo sentimos por la audiencia, la productora y el programa, pero cuando no puedes, no puedes", decían Toñi y Encarna.