Barranco se enfada con sus compañeros por el robo de su porción de yuca y Jorge llora al sentirse acusado: "No te imaginas lo que me duele"

Aunque nadie quiso mojarse, muchos pensaron que Jorge había sido el culpable por su actitud evasiva. Jorge notó las sospechas, así que se vino abajo sincerándose con Elena . "El hecho de pensar que me quedé su comida, no te imaginas lo que me duele en el corazón", le decía a su compañera.

"Te noto raro conmigo desde ayer. He pensado que era por el tema de la comida. Me he sentido muy dolido porque solo el hecho de pensar que creías que había podido ser yo, me dolía. He encontrado un amigo y he pensado que dudabas de mí", le confesaba Jorge a Barranco. Pero él le transmitió que nunca había desconfiado de él y juntos protagonizaban una emotiva escena.