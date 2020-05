Barranco tacha de "egoísta" a Hugo y carga contra Ana María: "Estoy decepcionado con ella"

La comida ha vuelto a ser el detonante de uno de los desencuentros en ‘Supervivientes 2020’. Tras ganar la prueba de recompensa el pasado jueves, Hugo Sierra decidió no compartir su hamburguesa con el resto de concursantes, mientras que Ana María Aldón solo lo hizo con Rocío Flores.

Este hecho hizo saltar a Barranco y a Jorge que no dudaron en criticar la actitud de sus compañeros. Ellos entendían que aquellos manjares tendrían que haberse dividido en partes iguales para que todos tocaran a un trozo.

Barranco, bastante descolocado con la decisión de sus dos compañeros, no dudó en condenar la actitud de Ana María Aldón y Hugo Sierra y aseguró que tendrían que haber sido más “generosos”. “Estoy decepcionado con Ana”, declaró el extronista de ‘MyHyV’.

Los reproches de Barranco a Hugo Sierra

Pero la cosa no se quedó ahí. Lejos de quedarse en meros comentarios, los concursantes entraron en conflicto y se echaron algún que otro reproche. Cuando Hugo, hamburguesa en mano, pedía que guardaran su porción de arroz, Barranco no dudaba en recordar que un día que él ganó una recompensa, cedió su comida y cena al resto de compañeros.

Tras esta afirmación de Barranco, Hugo Sierra no dudó en defenderse y aseguró que él no había comido nada de lo que el extronista les cedió, algo que hizo brotar a Barranco: “Aparte de egoísta, mentiroso”, declaró.

La patada accidental de Barranco

No solo hubo tiempo para enfados, los que no habían disfrutado de la recompensa también dedicaron un rato a las risas. Barranco reveló un episodio que le ocurrió por la noche, cuando, sin querer, le dio “una patada” a la olla en la que Ana María tenía guardada su hamburguesa: “Mandé la olla de la esterilla hacia afuera”, un episodio que prefirieron no contarle a la mujer de Ortega Cano.