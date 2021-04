La defensora de Antonio Canales: "Es cierto que Fidel Albiac se quedó en su casa"

"Lo he visto dos veces en la vida. Cuando Rocío Jurado estaba en su momento culmen y pasó lo de los collarines vinieron a casa. Fue la tercera vez que lo he visto en mi vida. Luego no he vuelto a tener relación con él", había dicho Canales sobre Fidel Albiac. En España, las declaraciones del superviviente generaban mucho revuelo por su versión contradictoria.