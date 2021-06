Hace unos años se dijo que Iván González y Valeria Marini habrían tenido una relación sentimental durante la etapa del extronista en Italia. Entre ellos lo evidente era que había mucha complicidad y conexión. "Estás muy guapa y muy morena. Cuando te he visto de espaldas me has recordado a Oriana con el pelo rubio así", dejó caer Iván recordando así a su exnovia.

Iván cuenta qué tuvo con Valeria

"Para mí la edad me da igual. Si a mí una tía me pone me da igual que tenga 80 que 20. No hemos sido pareja y no hemos tenido nada", sentenció Iván.