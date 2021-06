Jordi González le preguntaba al saludar al vidente qué había sido lo mejor que le había pasado durante la semana. "Me han pasado muchas cosas. ¿La mejor? He sacado un tema mío, un videoclip. 'Mucha miel' se llama", decía dejando al presentador en fuera de juego. "¿Has sacado un disco? ¿Por qué?", lograba a decir Jordi. "¡Es lo último que me esperaba!" , añadió después.

Y aunque Lydia Lozano y Cristina Tárrega se arrancaron a hacer la coreografía (que al parecer ya habían aprendido en casa) al no tener la música no pudieron bailar. Porque Joao tenía algo claro: no pensaba cantar en directo. "Yo solamente canto en riguroso playback. Ya verás el éxito porque me están proponiendo para Eurovisión. Pero les he dicho que si no lo hacen en mitele PLUS no voy", sentenciaba con gracia el colaborador.