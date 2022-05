Charo Vega se convierte en el nuevo 'Parásito' de Playa Paraíso: "Creí que lo iba a hacer mejor"

Finalmente, la audiencia ha decidido que sea Charo Vega la concursante que haga compañía a Rubén Sánchez en Playa Paraíso. "Muchísima suerte. Me parecen unos niños encantadores. Mi equipo es muy potente, a ver a quién nomináis cuando me vaya. Me lo he pasado bien. No muy bien, pero bien. Creí que lo iba a hacer mejor la verdad", se ha sincerado.