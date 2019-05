Ha sido a la hora de la comida cuando ha llegado el momento conflictivo a la playa de los abandonados. A Colate no le ha sentado nada bien que no le avisaran para la hora de la comida y no ha dudado en reprochárselo al grupo: “Creo que es la primera vez en tres semanas que llevamos aquí que empezamos a comer sin estar todos juntos. Ya estamos perdiendo el respeto y la educación”. El pique no hacía más que empezar pero el enfrentamiento más tenso se ha vivido con Aneth.