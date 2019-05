Isabel Pantoja se quita la venda con Colate: "Se está viendo al de verdad, el que me grita a mí y a Chelo pero a nadie más"

"Yo esperaba que en este grupo, que todos somos mayores, las cosas fueran mejor. De alguna manera veo que son cuatro y nosotras dos. Me siento desplazada, incomunicada y me da pena . La supervivencia me está resultando más fácil que la convivencia", empezaba Chelo a comentar.

Pero era Isabel Pantoja quien daba la estocada y apuntaba directamente a Colate: "Desde que me salvé, aquí ya cambió la cosa. He vuelto a salir nominada, lo esperaba y no pasa nada. Lo que no me gusta son las formas. No ha sido un día cuando Colate tuvo nervios. Este señor a mí me gritó porque estaba partiendo un coco. Se está viendo el Colate de verdad, el que me grita a mí y a Chelo pero a nadie más. Él es Moisés y los otros tres quienes le siguen", decía.