Lidia Santos se enfrenta a Colate: “Me estas tratando como si fuera una estúpida”

La convivencia en la ‘Isla de los piratas’ empieza a cobrarse los primeros enfrentamientos y Colate ha sido criticado por todos sus compañeros . Lida Santos le ha preguntado si le pasa “algo personal” con ella y le ha recriminado ciertos comentarios que no le han gustado nada: “Me estas tratando como si fuera una estúpida”.

Además, el resto de concursantes también opinan que Colate se comporta como un sargento y le han hecho saber que sus formas no son las correctas: “Esto no es la mili”. Por su parte, el superviviente se ha quejado de que sus compañeros de isla no intenten hacer nada y ha protagonizado un rifirrafe con Omar Montes.