Cristian, Alejandro, Ana María y Fani, nuevos nominados de 'Supervivientes 2020'

Las nominaciones del grupo de los Siervos

Rocío : Nomino a Cris . Me cae bien y no tengo nada contra él, pero como dios esta semana ha metido la pata un par de veces.

Cristian : a Elena porque es con la que menos he interaccionado. No tengo nada contra ella y espero que cambie la cosa.

José Antonio : A Cristian porque como dios no ha sido muy bueno. Ha bajado a los infiernos y ha subido al cielo, ni el Espíritu Santo.

Elena : Cristian . Pues porque es con el que menos afinidad he tenido.

El nominado del grupo era Cristian y Jorge, como líder del grupo, nominó a Álex: "Porque es la persona con la que menos afinidad he tenido. No tengo nada en contra de él", aseguraba.

Las nominaciones del grupo de los mortales

Fani : A Ana María porque no la conozco. Acabo de coincidir con ella hoy y no sé cómo es en la convivencia.

Hugo: A Fani porque no me gustó un par de veces que llamó la atención cuando estábamos en la valla. Después de penalizarnos entendí que no podía ir a la ventanita del amor y ella era una de las que estaban 'tocando la bola'.