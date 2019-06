Dakota se entera de los rumores de infidelidad sobre su novio Rubén en un chat ficticio de WhatsApp

En plató se encontraba su padre, Paco, que aseguró que la relación con Rubén era distante. "No tenemos mucha relación con él. Desde que se fue Dakota, no le hemos visto. Creo que lo más apropiado habría sido una llamada o un audio de él", explicaba intentando no pronunciarse sobre los rumores de infidelidad que se ciernen sobre Rubén. No obstante, anteriormente los padres de Dakota ya habían manifestado que este chico no les gusta para su hija.