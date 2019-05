Dakota se enciende con una broma de Mahi: “Como Violeta me haya cogido las chanclas, le corto los pies”

Dakota se levantaba por la mañana nerviosa porque no encontraba sus chanclas y una broma de Mahi terminó por encenderla. “ Yo creo que te las ha cogido Violeta para ir a pescar con Fabio”, le decía Mahi que enseguida especificaba que era una broma .

“Te juro que como me haya cogido ella las chancla le corto los pies. Mi talla es mi talla, sin querer no se las ha podido llevar. Qué asco de tía, no la puedo ni ver”, espetaba Dakota sin saber todavía que quien se las había llevado en realidad era Fabio.