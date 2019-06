El 'golpe bajo' de Fabio a Dakota desemboca en una monumental discusión: "No me toques los coj****, Violeto"

"Si me voy, me iré con la cabeza alta por no haber ofendido a nadie", le decía Fabio a Dakota consiguiendo sacarla de sí. Para ella, 'Violeto' (como así le ha apodado) quiere sacarla de quicio y provocarla. No lo ha logrado, aunque los insultos no han faltado. Eso si, al final no se guardaban rencor y sellaban la paz con un